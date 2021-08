Genoa-Nzola, Spezia su Destro e Agudelo: si lavora

Le due società al lavoro per trovare l'intesa allo scambio che porterebbe Nzola in rossoblù, con Destro e Agudelo – si tratterebbe di un ritorno per il colombiano – alla corte di Thiago Motta

Uno scambio tra Genoa e Spezia che coinvolge tre giocatori e che potrebbe risolvere le esigenze tecniche di entrambi i club, alla ricerca di precisi ruoli da rinforzare in questi ultimi giorni di calciomercato. Le due società liguri sono infatti al lavoro per trovare l’intesa in merito all’operazione che potrebbe portare M'Bala Nzola al Genoa con Mattia Destro e Kevin Agudelo allo Spezia . Il club del presidente Preziosi cerca infatti un attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Ballardini, visto anche che Destro – non convocato contro l’Inter perché sul mercato – è in uscita. Su di lui c’è da tempo lo Spezia, che nell’affare potrebbe ritrovare anche Agudelo, che ha già giocato proprio con lo Spezia nella passata stagione. In caso di ritorno, ritroverebbe Thiago Motta , l’allenatore che lo ha fatto esordire in Serie A proprio al Genoa.

I numeri dei tre giocatori

In questa stagione Destro ha giocato per 44’ in Coppa Italia contro il Perugia lo scorso 13 agosto, poi non è stato convocato proprio per ragioni di mercato contro l’Inter. Nella passata stagione ha totalizzato 29 presenze in Serie A con 11 gol, gli stessi realizzati da Nzola con lo Spezia nella Serie A 2020/2021. Agudelo, che non è sceso in campo all’esordio in questa Serie A, nell’annata scorsa è stato protagonista con lo Spezia di prestazioni sempre più convincenti.