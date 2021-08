Tutto fatto per il ritorno di Tiemoué Bakayoko in rossonero: contatti positivi col Chelsea e situazione che quindi si è sbloccata. Venerdì il giocatore arriverà in Italia e probabilmente sabato sosterrà le visite mediche. Da capire se sarà poi già a disposizione di Pioli per la prossima partita. Affare in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni (che diventa obbligo a determinate condizioni), il giocatore firmerà il rinnovo fino al 2024 prima di partire per Milano.