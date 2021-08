Tutto fatto per l'arrivo dell'attaccante che nella notte ha dato l'ok al trasferimento: operazione in prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fisssato a 12 milioni. Per il Cagliari si potrebbe aprire la pista Scamacca

Una nuova avventura in Serie A per Giovanni Simeone (classe 1995), dopo quelle con Genoa, Fiorentina e Cagliari. Il "cholito", infatti, si trasferisce all’Hellas Verona dove ritrovq Eusebio Di Francesco che lo ha già allenato per gran parte della scorsa stagione proprio in rossoblù. Accelerata netta quella del Verona, che ha deciso di virare – tanti gli attaccanti trattati, tra questi in prima linea Scamacca del Sassuolo – su Simeone: operazione conclusa in prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Intesa totale tra club arrivata dopo che il giocatore nella notte ha accettato la destinazione gialloblù, dando l'ok al trasferimento. Ora il Verona spera di averlo in panchina già domani contro l'Inter.