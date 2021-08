Il Chelsea ha dato l'ok definitivo per il trasferimento del centrocampista francese in prestito con diritto di riscatto (operazione complessiva da circa 20 milioni di euro): Bakayoko è atteso in Italia nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto con i rossoneri. Intanto Pobega va in prestito secco al Torino

Dopo la presentazione ufficiale di Pietro Pellegri, il Milan ha chiuso per il nono acquisto di questa sessione di calciomercato: è fatta per il ritorno di Tiemouè Bakayoko dal Chelsea. Il club inglese ha dato il suo ok definitivo per il trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto (per un totale di circa 20 milioni di euro, compromesso tra i 15 offerti inizialmente dal Milan e i 25 richiesti dal Chelsea) e il centrocampista francese raggiungerà Milano tra le giornate di venerdì 27 agosto e sabato 28 per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla società rossonera. Contestualmente a questa operazione in entrata, il Milan farà uscire Tommaso Pobega, che si trasferirà in prestito secco al Torino.