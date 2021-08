L'agente di Jesus Corona è a Milano per discutere il possibile passaggio del suo assistito in rossonero. Il messicano, 28 anni, è uno dei nomi sull'agenda del Milan per rinforzare la trequarti nel 4-2-3-1 di Pioli. Dopo l'incontro con il club nella giornata di mercoledì, è possibile che le parti tornino a vedersi nel pomeriggio di giovedì per limare le distanze: c'è infatti l'intesa sull'ingaggio ma manca quella tra i club. Il Milan offre 10 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino del giocatore, il Porto ne chiede 17. La trattativa potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 15 milioni ma serve uno sforzo dei rossoneri perché l'operazione diventi realtà.