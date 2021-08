Il club giallorosso sta valutando il centrocampista dell'Atletico Madrid, che potrebbe arrivare in caso di cessione a centrocampo. Tra le società si è discusso di un possibile inserimento di Herrera, ma al momento non c'è nulla di avanzato

"Mi manca qualcosa, ma il mercato della Roma è stato straordinario", così si è espresso Josè Mourinho nei giorni scorsi, riferendosi alla campagna di trasferimenti del club giallorosso in questa estate. Mercato che potrebbe non essere ancora chiuso, perchè la Roma sta pensando in queste ore a Hector Herrera, centrocampista messicano classe 1990 dell'Atletico Madrid. Il suo arrivo sarebbe legato a un'eventuale uscita in quel reparto. Nel corso dei primi contatti con i Colchoneros si è parlato anche di un possibile inserimento di Gonzalo Villar nell'operazione, ma al momento non c'è nulla di concreto.