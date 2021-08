Nel video l'ultima volta di Cristiano Ronaldo a Old Trafford. Il 23 ottobre 2018 la Juventus vince 1-0 in casa del Manchester United allenato da Mourinho nella fase a gironi di Champions League con gol di Dybala. Standing ovation per il fuoriclasse portoghese, che ora è pronto a tornare nella squadra in cui ha già giocato dal 2003 al 2009 prima del trasferimento al Real Madrid

RONALDO ALLO UNITED, LE NEWS LIVE