Il sogno di mercato della Sampdoria ha un nome e cognome: Luka Jovic. La società blucerchiata è ancora alla ricerca di un rinforzo per l'attacco e il serbo del Real Madrid sarebbe un colpo ideale per far entusiasmare la piazza. La trattativa per far arrivare il calciatore in prestito è molto complicata, anche se l'attaccante classe '97 è reduce da due annate non molto positive. Oltre a Jovic, c'è un'altra suggestione che porterebbe allo svincolato Franck Ribery: il 38enne esterno francese, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Fiorentina con la quale ha realizzato 5 gol e 10 assist in 51 presenze, è stato proposto alla Samp ma il club di Ferrero sta ancora facendo le sue valutazioni sull'ex Bayern Monaco e non ha ancora deciso per il sì.