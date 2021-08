Il problema alla caviglia rimediato da Manolo Gabbiadini nella prima partita contro il Milan, ha costretto la Sampdoria a ritornare sul mercato alla ricerca di un attaccante. Il nome nuovo per la società blucerchiata è quello di Andrea Petagna , centravanti classe 1995 di proprietà del Napoli . Già avviati i contatti con la squadra azzurra, la Sampdoria punta ad avere il via libera all'inizio della prossima settimana, proprio nelle ultime ore di questa sessione di calciomercato. Si tratta però di un'operazione abbastanza complicata, in quanto sembra difficile che Petagna possa lasciare la squadra di Luciano Spalletti già in questi giorni.

Petagna alla Samp già nel 2013

I blucerchiati, però, ci stanno provando e, in caso di esito positivo di questa trattativa, riporterebbero l'attaccante a Genova a distanza di 8 anni. Petagna, infatti, ha già vestito la maglia blucerchiata nel lontano 2013, quindi appena 18enne. All'epoca era ancora di proprietà del Milan e fu girato in prestito alla Sampdoria, entrando per la prima volta in campo proprio al posto di quel Manolo Gabbiadini che ora, nei piani del club ligure, dovrebbe andare a sostituire. Quell'avventura durò soli 6 mesi, nel corso dei quali Petagna scese in campo appena tre volte in Serie A e due in Coppa Italia. Poi le esperienze in B e la crescita, nel massimo campionato, con Atalanta e Spal. Fino al Napoli, con cui nella scorsa stagione ha realizzato in totale cinque reti.