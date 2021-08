Inter-Lautaro Martinez, accordo raggiunto per il rinnovo

Lautaro Martinez rinnoverà con l'Inter. L'argentino, che aveva un contratto con i nerazzurri in scadenza a giugno 2023, prolungherà a breve con il club milanese. L'accordo è stato raggiunto nella giornata di sabato, all'indomani del successo della squadra di Simone Inzaghi sull'Hellas Verona e del gol di testa a inizio ripresa con cui il 24enne ha segnato il momentaneo 1-1 al Bentegodi. La firma sul nuovo contratto arriverà nelle prossime settimane, rendendo ufficiale l'intesa ormai trovata con il classe '97 sbarcato a Milano dal Racing Club di Avellaneda nell'estate 2018. Una priorità per l'Inter che, dopo la partenza di Romelu Lukaku, ha respinto gli assalti arrivati dall'estero (in particolare da Atletico Madrid e Tottenham) mettendo al sicuro la permanenza del suo attaccante, cercato lo scorso anno in Spagna anche da Barcellona e Real Madrid.