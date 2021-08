Accordo vicino con l'AZ Alkmaar dopo settimane di trattative: per il centrocampista è pronto un contratto di quattro anni, con opzione per il quinto, a 1,5 milioni di euro a stagione

Potrebbe essere Teun Koopmeiners il rinforzo chiesto da Gasperini per il centrocampo dell'Atalanta. Il mediano olandese, infatti, è a un passo dal club nerazzurro dopo l'ultima offerta presentata dalla società di Percassi all'Az Alkmaar. Quattordici milioni di euro, due in più rispetto alla precedente proposta. Operazione che a breve potrebbe essere definita visto che Koopmeiners da tempo ha dato il suo benestare al trasferimento in Italia. Per l'olandese è pronto un contratto di quattro anni, con opzione per il quinto, a 1,5 milioni di euro a stagione. Già giovedì sera, dopo il match di Europa League contro il Celtic, Koopmeiners si era sbilanciato sul suo futuro, parlando di un accordo vicino tra l'Az e l'Atalanta.