Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Odriozola

Il difensore spagnolo, che ha scelto la maglia numero 29, si trasferisce in prestito secco dal Real Madrid: "Sono sicuro che sarà una grande stagione. Callejon mi ha parlato benissimo della città e del club" CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Alvaro Odriozola è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l'arrivo del terzino spagnolo che si trasferisce a Firenze in prestito secco dal Real Madrid. Sarà lui il giocatore che raccoglierà l'eredità di Pol Lirola sulla fascia destra: arrivato venerdì in Toscana, Odriozola sarà a disposizione di Vincenzo Italiano a partire dalla prossima partita di campionato, contro l'Atalanta, in programma dopo la pausa per le nazionali.

"Sarà una grande stagione" leggi anche Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora) Da parte di Odriozola c'è tanta voglia di iniziare l'esperienza in viola per mettersi in gioco: "Sono molto felice di essere qui in un club storico come la Fiorentina - ha spiegato lo spagnolo - Ho grande voglia di iniziare ad allenarmi, di giocare e fare una grande stagione. Sono sicuro che sarà così, ne sono assolutamente certo. Ho voglia di conoscere una città come Firenze che mi hanno detto essere meravigliosa e anche di conoscere i nostri tifosi". La scelta della Fiorentina è arrivata anche grazie alle parole del connazionale Callejon: "Ho avuto la possibilità di parlare con lui, ho la fortuna di conoscerlo e lo considero una persona meravigliosa oltre che un grande calciatore - ammette Odriozola - Mi ha parlato benissimo sia della città che del club e per questo sono felice di essere qui, con tanta voglia di cominciare".