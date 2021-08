A poche ore dalla conclusione del calciomercato continua la ricerca del Milan di un trequartista da regalare a Stefano Pioli. Una priorità per il club rossonero, che nel giorno del ritorno di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea e della sfida di campionato contro il Cagliari, è al lavoro per completare la rosa in un ruolo lasciato vacante dalla partenza in estate di Hakan Calhanoglu. Proseguono i contatti per Romain Faivre, 23enne francese del Brest che nella giornata di domenica ha saltato la sfida di Ligue 1 contro lo Strasburgo con l'obiettivo di forzare la cessione. Il classe '98 è seguito con interesse anche da Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach. C'è però ancora distanza con la formazione francese e per chiudere il Milan deve alzare la sua offerta a 12 milioni più 3 di bonus. Intanto vanno registrati dei sondaggi con l'entourage di Adam Ounas, rientrato al Napoli dopo una stagione da 22 presenze e 4 gol tra Cagliari e Crotone in Serie A. L'algerino è sempre piaciuto al duo formato da Frederic Massara e Paolo Maldini, che hanno inserito il 24enne nella corsa nonostante le parole di Luciano Spalletti nella conferenza pre-Genoa ("Ounas rimane con noi e ci può dare una mano importantissima").