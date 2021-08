A che ora finisce il mercato in Italia e nel mondo

Il gong per le trattative in Serie A e B scocca alle ore 20 di martedì 31 agosto. Negli altri maggiori campionati d’Europa la compravendita dei giocatori si chiuderà in orari diversi. L'ultima giornata di mercato è sempre live su Sky Sport 24 e su skysport.it mentre l'appuntamento con "Calciomercato L'Originale" è dalle 19.30 alle 21

Ultime battute per il calciomercato, la sessione estiva è agli sgoccioli e come da tradizione quando ci si avvicina alla deadline il lavoro di direttori sportivi e procuratori si intensifica vorticosamente. La data è quella del 31 agosto , l'orario invece dipende da nazione a nazione. In Italia c'è tempo fino alle ore 20 per chiudere le trattative con successo. Nei restanti quattro maggiori campionati europei, invece, gli orari di fine mercato sono diversi: in Premier League la chiusura è fissata alle 23 locali (la mezzanotte italiana), coincidendo quindi con l'orario della chiusura del mercato di Liga e Ligue 1 (mezzanotte), mentre in Bundesliga il mercato si concluderà alle ore 18.

La programmazione su Sky Sport

La sede del mercato è l'Hotel Sheraton di Milano, in zona san Siro. Sky Sport come sempre in prima linea per non farvi perdere nemmeno una trattativa in tempo reale: alle 10.30 vi terremo compagnia anche in streaming su skysport.it con un'ora di diretta dallo Sheraton assieme alla nostra squadra mercato. Collegamenti no-stop in tutte le edizioni di Sky Sport24, con gli studi dedicati alle 12, alle 13.30, alle 15 e alle 19.

L'ultima ora di calciomercato si svilupperà dalle 19 con un'edizione dedicata, assieme a Gianluca Di Marzio, Dario Massara e Luca Marchetti. Dalle 19.30 l'appuntamento, sempre in diretta, con Calciomercato L'Originale che vi accompagnerà fino alle 21 per la chiusura e l'analisi di tutte le trattative nello studio condotto da Alessandro Bonan.