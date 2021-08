Dopo aver raggiunto l'accordo con il calciatore, il Napoli ha definito gli ultimissimi dettagli con il Fulham e si prepara ad accogliere il suo nuovo centrocampista: operazione in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 10 milioni di euro. Rimane un rebus, invece, il futuro di Petagna, in bilico tra la Sampdoria e la permanenza a Napoli

Archiviate le prime due giornate di campionato, con altrettante vittorie, il Napoli si concentra sugli ultimi giorni di calciomercato: sessione di trasferimenti che non è ancora chiusa per gli azzurri e che nelle prossime ore porterà Andrè Zambo Anguissa a disposizione di Luciano Spalletti. La società ha definito gli ultimissimi dettagli con il Fulham, proprietario del cartellino del centrocampista camerunese, e la trattativa è in dirittura d'arrivo, con il calciatore (con il quale l'accordo è già stato raggiunto) che sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Napoli. Operazione che si concluderà in prestito con diritto di riscatto, per un totale di circa 10 milioni di euro.