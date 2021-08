"Lo United è sempre stato nel mio cuore e non vedo l'ora di tornare a Old Trafford. Spero sia una stagione di successi". Queste le prime parole del portoghese, che continuerà ad indossare il suo numero preferito anche nella sua seconda avventura inglese. La maglia numero 7 si è "liberata" dopo che Cavani ha scelto il numero 21, che solitamente usa con la Nazionale dell'Uruguay, lasciato libero da James, in procinto di trasferirsi al Leeds

Cristiano Ronaldo riabbraccia il Manchester United . Dopo l'annuncio dell'accordo con la Juventus arrivato nella giornata di venerdì 27 agosto, il club inglese ha ufficializzato l'acquisto del cinque volte Pallone d'Oro attraverso questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "Il Manchester United è lieto di confermare che Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto di due anni con l'opzione di prolungare per un altro anno , previa autorizzazione internazionale". Insieme all'annuncio dei Red Devils sono arrivate anche le prime parole del campione portoghese: " Il Manchester United è un club che ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore - il pensiero di Ronaldo - e sono stato travolto da tutti i messaggi che ho ricevuto dall'annuncio di venerdì. Non vedo l'ora di giocare all'Old Trafford davanti a uno stadio pieno e rivedere tutti i tifosi. Non vedo l'ora di unirmi alla squadra dopo gli impegni internazionali e spero che potremo vivere una stagione di grandi successi ".

Sarà ancora CR7: scelto il numero di maglia

Manca soltanto l'ufficialità, ma anche nella sua seconda avventura al Manchester United Cristiano Ronaldo indosserà la maglia numero 7. Un binomio praticamente inscindibile quello tra il campione portoghese e il suo numero, diventato nel tempo iconico: la storia continuerà ancora.

L'indizio della Premier e la scelta di Cavani

Un primo indizio sulla scelta di Cristiano Ronaldo era arrivato nelle scorse ore, quando il sito della Premier League aveva inserito il profilo di Cristiano Ronaldo nella rosa ufficiale dei giocatori a disposizione del Manchester United, attribuendogli il numero 7. Nulla di strano, se non fosse che lo stesso numero appartiene tuttora a Edinson Cavani, anch'egli indicato come "possessore" della stessa maglia e ancora nella rosa dei Red Devils. La Premier League, in teoria, non consentirebbe un cambio di numero di maglia quando le liste sono già consegnate, ma può valutare la questione in caso di richiesta ufficiale da parte del club. Ed è proprio quello che succederà al Manchester United: a sbloccare l'impasse sarà l'imminente trasferimento di Daniel James, in procinto di salutare lo United per vesitire la maglia del Leeds. L'attaccante gallese lascerà la maglia numero 21, particolarmente gradita a Cavani: l'ex Napoli e Psg, infatti, indossa proprio il 21 con la Nazionale dell'Uruguay e adesso farà lo stesso anche con i Red Devils. Una chiusura perfetta del cerchio, per la gioia di Cristiano Ronaldo che potrà così avere il suo numero preferito.