Genoa: presi Fares, Caicedo, Maksimovic e Touré

Rossoblù scatenati nell'ultimo giorno di mercato. Il rinforzo chiuso sul gong è Mohamed Fares, arrivato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Ufficializzati anche gli arrivi di Caicedo, Maksimovic e Touré CALCIOMERCATO FINITO, GLI AFFARI DELL'ULTIMO GIORNO

Genoa attivissimo nell'ultimo giorno di mercato, ore intense per il club rossoblù che ha depositato l'ultimo contratto proprio sul gong. Si tratta di quello di Mohamed Fares, importante rinforzo per la fascia sinistra arrivato dalla Lazio. Trattativa chiusa proprio nelle ultime ore, l'esterno classe 1996 si è trasferito al Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Non si tratta dell'unica operazione in entrata chiusa con la Lazio per i rossoblù, che dal club biancoceleste hanno preso anche Felipe Caicedo. Acquisto, quello dell'attaccante classe 1988, chiuso con ampio anticipo e ufficializzato proprio in quest'ultimo giorno di mercato. Il Genoa ha pagato alla Lazio 2 milioni di euro per prendere Caicedo a titolo definitivo, con il calciatore ecuadoriano che ha firmato un contratto triennale.

Il saluto di Caicedo alla Lazio: "Ci legheranno sempre quei gol al 90'" approfondimento Serie A, gli acquisti ufficiali di quest'estate Lo stesso attaccante, attraverso i suoi canali social, ha salutato il club biancoceleste al termine di un'avventura durata quattro anni: "Cari tifosi della Lazio, come tutte le grandi storie c'è un inizio e una fine. Una storia lunga e bellissima fatta di momenti difficili e momenti fantastici, grandi emozioni, grandi vittorie. Provo in questo momento tanta emozione nel salutarvi e ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete regalato. Finisce qui la mia avventura con la Lazio, ricorderò con amore ogni momento in cui ho vestito la maglia della Lazio. Grazie a tutti per come avete accolto me e la mia famiglia. Ci legheranno sempre quei gol al 90° minuto, gioia e passione. Voglio ringraziare i compagni di squadra, la società, i magazzinieri, lo staff medico e tutti quelli che lavorano a Formello, che mi hanno fatto sentire come a casa, spero di essere riuscito a ripagarvi col mio impegno e la mia professionalità. Un abbraccio a tutti e... amami o faccio un Caicedo".

Le altre ufficialità: Maksimovic e Touré approfondimento Tutti i numeri ufficiali dei nuovi acquisti in A Non solo Fares e Caicedo, il Genoa ha annunciato altri due rinforzi nelle ultime ore di mercato. Il primo è Nikola Maksimovic, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Napoli. Il difensore serbo classe 1991 ha firmato un contratto di quattro anni con il club rossoblù. Annunciato anche l'arrivo di Abdoulaye Touré, centrocampista classe 1994 arrivato a titolo definitivo dal Nantes. Operazione da 3,5 milioni di euro per il Genoa, con il giocatore che ha firmato un contratto triennale con opzione per il rinnovo automatico per il quarto anno.