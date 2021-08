Keita al Cagliari: firmato un contratto triennale

Nell'ultimo giorno di mercato il Cagliari ha trovato il suo nuovo attaccante: si tratta di Keita Baldé, che arriva a titolo definitivo dal Monaco. Il senegalese torna quindi in Italia, dopo aver vissuto l'ultima stagione in prestito alla Sampdoria. Per lui 7 reti in 25 partite nell'avventura blucerchiata, poi il ritorno al club monegasco che ora lo ha ceduto a titolo definitivo al Cagliari, non pretendendo nulla per il trasferimento ma conservando una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Contratto triennale per Keita, pronto per questa nuova esperienza in Sardegna. I rossoblù si sono inseriti prepotentemente nella corsa all'attaccante classe 1995, depositando il contratto a poco più di un'ora dalla fine del mercato. Un rinforzo annunciato sui social del presidente Giulini, che su Twitter ha messo una bandiera senegalese tra i due cuori rosso e blu. Poi è arrivato il comunicato ufficiale: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Keita Baldé che si trasferisce dal Monaco a titolo definitivo", si legge sul sito ufficiale del club.