Quattro stagioni con la Lazio, 139 partite giocate e 33 gol segnati, alcuni dei quali decisivi e spesso firmati negli ultimi minuti, da subentrante. Felipe Caicedo non dimentica le emozioni vissute in biancoceleste e ha scelto una lettera social per ringraziare i tifosi biancocelesti dopo il passaggio al Genoa. "Provo tanta emozione nel salutarvi e ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete regalato - scrive l'attaccante ecuadoriano - finisce qui la mia avventura con la Lazio. Ricorderò con amore ogni momento in cui ho vestito la maglia della Lazio. Grazie a tutti per come avete accolto me e la mia famiglia".