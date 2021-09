Il club turco in cui gioca Mario Balotelli ha annunciato l'ingaggio dell'ex allenatore di Milan, Siviglia e Fiorentina: Montella torna in panchina dopo quasi due anni di stop e proverà a rilanciare una squadra ambiziosa ma reduce da un inizio negativo in campionato

L'Adana Demirspor è sempre più italiano. Il club turco, in cui militano tra gli altri Mario Balotelli e gli ex giocatori del nostro campionato Inler e Castro, ha infatti annunciato l'ingaggio di Vincenzo Montella come nuovo allenatore. L'ex Milan ha firmato un accordo biennale, sposando un progetto ambizioso ma partito con il piede sbagliato. Sotto la gestione di Samet Aybaba l'Adana Demirspor ha collezionato soltanto due punti in tre partite ed è già a -7 da Trabzonspor e Fenerbahce capoliste.

Montella in panchina dopo quasi due anni

Riparte dunque dalla SuperLig turca la carriera di Montella, che era fermo dal dicembre 2019 dopo essere stato esonerato dalla Fiorentina. In precedenza l'ex Areoplanino aveva allenato il Siviglia nel 2017-2018 e il Milan tra il 2016 e il 2017. Arrivò in rossonero mentre Balotelli faveva ritorno al Liverpool dopo la deludente stagione in prestito: potevano incrociarsi allora, si ritrovano ad Adana cinque anni dopo.