8/23

Stagione 2007-08: FERNANDO TORRES - dall'Atletico Madrid al Liverpool per 38 milioni di euro



Un colpo super anche dal punto di vista dei risultati personali, ma non collettivi. Al primo anno segnerà 33 gol. Poi 81 in 144 partite. Tantissimi, e tantissime magie (come quella contro l'Arsenal nel 2008 in Champions). Ma zero trofei in bacheca.