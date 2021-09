L'agente del francese ha dato il via libera dopo le ultime modifiche contrattuali. Ribery è atteso lunedì mattina a Salerno per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Nel pomeriggio, invece, è prevista la presentazione della squadra all'Arechi: ci sarà anche lui?

Il sogno sta per diventare realtà: la Salernitana è pronta ad accogliere Franck Ribery. È ormai fatta per il trasferimento in Campania dell'attaccante francese, svincolato dopo l'addio alla Fiorentina. Da parte dell'agente del giocatore è arrivato l'ok alla Salernitana dopo le ultime modifiche contrattuali e adesso si attende soltanto l'arrivo in città per la firma del contratto. Ribery, infatti, ha già dato la sua parola e domani, lunedì 6 settembre, è atteso in città.