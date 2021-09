Terminato il calciomercato, l'obiettivo principale dell'Inter è quello di prolungare il contratto di Lautaro Martinez. Marotta: "Siamo a buon punto per il rinnovo, sotto questo punto di vista non dovremmo avere grossi problemi"

È stata una sessione di calciomercato particolare per l'Inter, che ha dovuto salutare Antonio Conte e due pedine fondamentali della rosa nerazzurra come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. A spiegare le mosse degli ultimi mesi ci ha pensato direttamente Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club milanese: "Abbiamo dovuto agire in modo davvero veloce davanti a delle problematiche che si sono create, ma questo fa parte del gioco - ha esordito Marotta. Se alle spalle della squadra che scende in campo, ce n'è una altrettanto forte dietro le quinte tutti i grandi problemi diventano piccoli. Da questo punto di vista devo dire che ho dei collaboratori, come Piero Ausilio, Baccin e il resto della squadra, che sono molto bravi e siamo riusciti a ricreare e ricompattare un ambiente che, magari a chi ci vedeva dall'esterno, poteva sembrare al limite del disfattismo".