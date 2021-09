A Trigoria è andato in scena un altro incontro tra Tiago Pinto e l'agente del centrocampista per discutere del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Trattativa serrata vista l'entità delle cifre, ma i colloqui sono stati positivi e rappresentano un altro passo in avanti verso il prolungamento

Passi in avanti per il rinnovo di Pellegrini in casa Roma. Dopo l'annuncio nei giorni scorsi di José Mourinho, che aveva dato come vicina la firma del centrocampista giallorosso, nella giornata di martedì 14 settembre si è svolto a Trigoria un nuovo incontro tra le parti. Da una parte il direttore generale dell'area sportiva giallorossa, Tiago Pinto, dall'altra l'agente del giocatore, Giampiero Pocetta, accompagnato dall'avvocato Giovanni Ferro. Il contratto del capitano della Roma è in scadenza nel 2022 e la società di proprietà dei Friedkin è al lavoro da tempo per blindare quello che Mourinho considera un perno del suo progetto nella Capitale. L'incontro è stato positivo: non si è ancora arrivati all'accordo definitivo, vista anche l'entità delle cifre in ballo, ma la strada pare delineata. Lo dimostra anche il clima disteso al termine del summit, quando Pocetta ha persino girato per Trigoria sulla vespa di Mourinho. Le parti si aggiorneranno prossimamente.