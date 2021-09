Giornata di debutto in Champions per l'Inter, che trova subito a San Siro un avversario prestigioso come il Real Madrid. A pochi minuti dall'inizio del match ha parlato l'amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, che oltre alle emozioni per questo esordio, ha parlato anche del possibile rinnovo di Lautaro Martinez: "È un prolungamento di contratto più che un rinnovo e dobbiamo agire gratificando il percorso dei nostri giocatori. È arrivato giovane, è un talento ed è giusto riconoscere in lui un contratto che va di pari passo con la sua crescita: a giorni arriveranno le firme e l'annuncio". Accordo dunque ormai a un passo per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.