Il presidente blaugrana conferma l'allenatore dopo il ko per 3-0 con il Benfica: "Merita fiducia per tanti motivi, è un riferimento per la storia di questo club e ama il Barça. Quando recupereremo gli infortunati, le cose miglioreranno. Spero che al prossimo incontro parleremo di vittorie e bel gioco, sono sicuro che Koeman farà il massimo per questo"

La sconfitta per 3-0 contro il Benfica (la seconda con lo stesso risultato, in due giornate di Champions) ha gettato nello sconforto tutto l'ambiente Barcellona, che sta vivendo questo inizio della prima stagione senza Leo Messi in modo tutt'altro che esaltante. Alla partenza più che falsa nella competizione europea, va aggiunto anche un avvio stentato in campionato (3 vittorie e 3 pareggi nelle prime 6). Risultati che hanno inevitabilmente messo in pericolo la posizione di Ronald Koeman sulla panchina blaugrana. Non però secondo il presidente Joan Laporta, che ha chiaramente confermato l'allenatore olandese poche ore prima dell'impegno di campionato (complicato) sul campo dell'Atletico Madrid: "Koeman continuerà a essere l'allenatore del Barça. Merita fiducia per tanti motivi, è stato un calciatore del Barcellona, un riferimento per tutto il mondo blaugrana. Continuerà e merita ancora un credito di fiducia".