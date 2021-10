Dopo l'incontro positivo dei giorni scorsi con Tiago Pinto e l'ultimo ok dei Friedkin, manca ormai pochissimo per l'ufficialità del rinnovo di contratto del capitano giallorosso. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma del giocatore, che siglerà un al 2026, senza clausola rescissoria

Mentre la Roma si prepara ad ospitare domenica alle 18 l'Empoli in Serie A, a Trigoria è la giornata della firma sul nuovo contratto di Lorenzo Pellegrini. Una trattativa virtualmente chiusa dopo l'ultimo incontro positivo dei giorni scorsi tra l'agente del giocatore, Giampiero Pocetta, e il direttore generale della Roma, Tiago Pinto. Ora è arrivato anche l'ok dei Friedkin, che a differenza delle precedenti proprietà hanno voluto mantenere l'ultima parola senza lasciare carta bianca ai propri manager: ogni ora è buona dunque per la firma e l'ufficialità, che potrebbe arrivare già in questa giornata. Il precedente accordo era in scadenza nel 2022 con le parti a lavoro da tempo per far conciliare la volontà comune di proseguire insieme e rendere il centrocampista classe 1996 un pilastro della nuova squadra di José Mourinho.