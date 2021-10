In estate si è parlato tanto di un possibile passaggio di Kylian Mbappé dal PSG al Real Madrid. Il club spagnolo ha provato anche a sfruttare il fatto che il fuoriclasse francese fosse a un anno dalla scadenza del contratto, ma alla fine la trattativa non è andata in porto. Lo stesso Mbappé ha raccontato quei giorni di luglio, in cui ha ammesso di aver chiesto la cessione: "Ho chiesto di andarmene e da quel momento non ho voluto rinnovare, volevo che il club cercasse un trasferimento per me in modo da avere i soldi per cercare un sostituto di qualità – le sue parole a RMC Sport - Sono sempre stato felice in questo club nei quattro anni che ho trascorso qui e lo sono ancora. Ho chiesto la cessione abbastanza presto, in modo da dare al club il tempo per trovare un sostituto all'altezza. Volevo che entrambe le parti ne beneficiassero e finissimo questa storia con una stretta di mano. Ma mi hanno tenuto, lo rispetto e ho detto loro: 'Se non volete che me ne vada, rimarrò'".