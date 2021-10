Kjaer: "Rinnovo? Felice qui, aspetto una chiamata"

Il difensore rossonero in conferenza stampa dal ritiro della nazionale danese: "Non sono più vicino al rinnovo, ma sono estremamente felice di giocare qui. Il club conosce la mia volontà, quando vuole mi può chiamare"

"Se sono più vicino al rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero". Parla così dal ritiro della nazionale danese il difensore rossonero Simon Kjaer, in merito al suo contratto che scade al termine di questa stagione. "Ho passato così tanti momenti nel calcio, che non mi concentro su questo aspetto. Mi sento bene, sia nel club che in città, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare", ha proseguito il difensore del Milan come riportato dal portale danese jyllands-posten.dk.