Intervista della madre del fuoriclasse francese a Le Parisien: "Attualmente stiamo parlando con il PSG di un possibile rinnovo e tutto procede bene. Ne ho parlato anche con Leonardo, non so se troveremo un accordo ma Kylian farà di tutto per vincere la Champions. Lui ha bisogno di essere felice, a costo di chiudere la sua carriera"

In estate la richiesta di cessione, confermata pubblicamente dallo stesso Mbappé. Poi le parole di Florentino Perez, presidente del Real Madrid forte di un accordo di massima col francese, in merito a possibili novità per gennaio. Due indizi che sembrano segnare il destino del giovane fuoriclasse del Psg, anche se oggi, a deviare questa strada già segnata, è arrivata l'intervista della mamma di Kylian, rilasciata al quotidiano francese Le Parisien, che non esclude, anzi sembra suggerire, che in realtà il futuro di suo figlio potrebbe essere ancora con la maglia del club parigino: "Attualmente stiamo parlando con il Paris Saint-Germain di un possibile rinnovo e tutto procede bene – le parole di Fayza Lamari – Lunedì scorso ne ho anche parlato con Leonardo, non so se troveremo un accordo, ma nel frattempo Kylian farà di tutto per provare a vincere la Champions League. Lui ha bisogno di sentirsi felice, altrimenti sarebbe anche capace di chiudere la sua carriera. A volte ce lo dice anche, quindi con Kylian tutto può cambiare dalla sera alla mattina".