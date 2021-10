Non sono positive le sensazioni di Cairo sul rinnovo di Andrea Belotti, in scadenza con il Torino nel giugno prossimo. Secondo il presidente del Toro, il 'Gallo' non è intenzionato a rinnovare: "Gli ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, ma non ha firmato e non credo ne abbia voglia. Io non posso contringerlo a farlo"