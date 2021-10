Fabio Paratici esclude il Tottenham dalla corsa per Dusan Vlahovic . Il direttore generale degli Spurs, ospite al Festival dello Sport di Trento, ha tagliato fuori il club inglese tra le squadre interessate all'attaccante serbo che non rinnoverà con la Fiorentina: "Quando i giocatori sono tesserati per altri club non è giusto parlarne - spiega Paratici - Poi credo che abbiamo Harry Kane che è il miglior centravanti al mondo e ce lo godiamo ". Paratici, che ha escluso un interesse del club anche per Skriniar e Brozovic, si è soffermato sulla permanenza al Tottenham dell'attaccante inglese dopo un'estate da protagonista del mercato: "È partita una ricostruzione del club e avevamo bisogno anche del calciatore più importante che abbiamo, non potevamo cederlo - ammette il dirigente - Kane è un ragazzo molto intelligente ed è legato al club, ha capito ed è rimasto senza problemi".

Guardando al passato alla Juventus, Paratici si è soffermato su alcune trattative. La prima riguarda Haaland: "Haaland è stato vicino alla Juventus una prima volta quando aveva 16-17 anni e giocava in Norvegia - ammette - Per questione di spazio, però, ha scelto il Salisburgo. Poi scelse il Dortmund per il campionato e per l'opportunità. Giocare nel Dortmund a vent'anni è più semplice che nella Juventus che in quel momento aveva Dybala e Higuain. Il giocatore ha scelto un percorso sportivo diverso". Discorso diverso, invece, per Mauro Icardi in bianconero: "Non è stato così vicino per una serie di situazioni: era sotto contratto con l’Inter, era difficile fare un’operazione così. Poi noi alla Juventus abbiamo avuto grandi attaccanti, era difficile trovarne uno migliore. Se n’è parlato tanto, ma non è mai stato vicino".