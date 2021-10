Sergio Romero riparte dal Venezia . L'ex portiere del Manchester United, rimasto svincolato dopo sei stagioni con i red devils, è un nuovo giocatore del club veneto. Gli arancioneroverdi hanno ufficializzato l'arrivo di Romero che ha firmato un c ontratto fino al termine della stagione 2021-2022 e sarà subito a disposizione di Paolo Zanetti per il prossimo match di campionato, in programma lunedì 18 ottobre alle ore 20.45 contro la Fiorentina.

Il ritorno in Italia

Per Romero si tratta di un ritorno in Italia visto che tra il 2011 e il 2015 (in mezzo una parentesi di un anno in prestito al Monaco) ha indossato la maglia della Sampdoria. In totale 74 presenze in Liguria, 42 delle quali in Serie A. Al termine della stagione 2014-2015 il portiere argentino non rinnovò con i blucerchiati, trasferendosi al Manchester United. Sei anni e 61 presenze, molte delle quali tra le competizioni europee e le coppe nazionali inglesi. Nell'ultima stagione, tuttavia, ha collezionato zero apparizioni con i red devils.