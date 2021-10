Il portale specializzato KPMG Football Benchmark ha aggiornato le valutazioni di mercato dei migliori giocatori in Europa: quali sono i più preziosi? In classifica ci sono tre italiani e due protagonisti in Serie A, mentre l'ex Inter Lukaku sfiora il podio. Impressionante il sorpasso in vetta. Ecco la top 50

I BOMBER DEL 2021-2022