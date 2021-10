Milan: Saelemaekers rinnova fino al 2026

I numeri di Saelemaekers quest'anno con il Milan

Col passare del tempo Saelemaekers si è preso sempre più spazio in questo Milan. Uomo di fiducia di Pioli, il belga viene sempre utilizzato dal suo allenatore. I numeri di quest'anno ne sono una prova: sia in Serie A che in Champions League non c'è stata una partita in cui non sia sceso in campo, e solo in due casi su nove è subentrato a partita iniziata (contro Lazio e Venezia in campionato). Corsa, lavoro sporco, duttilità e non solo: uno come Saelemaekers Pioli vuole tenerselo stretto.