Dopo gli esordi al Liverpool, Raheem Sterling è arrivato alla settima stagione con la maglia del Manchester City. Un lungo percorso che lo ha portato a essere tra i migliori esterni al mondo, protagonista anche all'ultimo Europeo con l'Inghilterra. In questa stagione, però, il classe 1994 è partito a rilento: sette presenze in Premier League, appena due delle quali da titolare. E per il futuro? Sterling non esclude la possibilità di lasciare il Manchester City: "Ho sempre pensato che prima o poi mi sarebbe piaciuto giocare all'estero e vedere come avrei affrontato una nuova sfida – le sue parole al summit statunitense del Financial Times -. Se ci fosse l'opportunità di andare da qualche altra parte, sarei disposto a partire in questo momento. Come ho sempre detto, il calcio è la cosa più importante per me, ci sono sfide che mi sono posto fin da giovane e sogno anche di giocare all'estero".