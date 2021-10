Il progetto della nuova Roma targata Josè Mourinho richiede tempo, come spesso ha spiegato lo stesso allenatore portoghese. E per far crescere la formazione giallorossa nel tempo, la dirigenza ha deciso di puntare anche su un giovane di prospettiva come Ebrima Darboe. Il club ha infatti raggiunto in queste ore per prolungare il contratto del centrocampista gambiano, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023: il nuovo accordo (per il quale è previsto l'annuncio ufficiale nei prossimi giorni) sarà valido fino al 2026 e prevederà un ingaggio da 400.000 euro a stagione più bonus . Un ulteriore segnale di stima da parte della Roma, in primis di Josè Mourinho, che lo considera come una delle prime alternative ai titolari Veretout e Cristante e attualmente ha scavalcato Villar e Diawara nelle gerarchie dell'allenatore portoghese.

I numeri di Darboe

"L'anno scorso ha giocato senza pressioni perché Fonseca non aveva alternative e lo ha messo in campo. Quest'anno è diverso, non è più un Primavera e deve sentire quel senso di responsabilità in più", così Josè Mourinho in una recente conferenza stampa, per spiegare come Darboe faccia pienamente parte del progetto Roma per il presente e per il futuro. L'esordio in maglia giallorossa per il classe 2001 è avvenuto nel finale della passata stagione, con la prima volta in Serie A (2 maggio 2021, contro la Sampdoria) e in Europa League (6 maggio 2021, contro il Manchester United). Non solo, perché Darboe ha fatto in tempo a giocare il suo primo derby da titolare (vinto per 2-0 dai giallorossi). In questa annata, invece, dopo essere rimasto in panchina per alcune partite, nelle ultime settimane Darboe si è guadagnato il suo spazio, giocando da titolare sia nell'ultima gara di Conference League contro lo Zorya che nell'ultimo match di campionato prima della sosta contro l'Empoli. Adesso il rinnovo di contratto: tre indizi che fanno una prova, di quanto la Roma creda in lui.