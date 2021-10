A pochi minuti dall'inizio della sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved , ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Oltre ai tremi trattati sul prepartita, Nedved ha anche aggiornato i tifosi della Juventus sulla questione legata al rinnovo di Paulo Dybala : "Credo che per la firma siamo vicinissimi . Siamo contenti, anche per quello che riguarda il campo: sarà pronto molto presto. Paulo è un giocatore troppo importante per questa squadra. Speriamo che recuperi per il match importante contro l'Inter".

"In queste due partite ci giochiamo la qualificazione"

Non solo Dybala. Nedved ha affrontato anche temi legati al campo e alla partita di questo mercoledì sera. Dopo le vittorie contro Malmoe e Chelsea nelle prime due giornate di Champions League 2021/2022, la sfida contro lo Zenit è importante per la Juventus di Allegri, che in caso di vittoria potrebbero fare un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. Queste le parole di Nedved sul significato della partita di questa sera a San Pietroburgo: "Sono queste le partite in cui ci giochiamo il passaggio. Lo sa Allegri, lo sappiamo noi e lo sanno i giocatori. Sono convinto che stasera non sarà difficile, di più. Allegri ha fatto scelte tattiche diverse: lui sceglie sempre i giocatori in base a come li sente in allenamento. Ultimamente abbiamo fatto bene e vogliamo continuare. Oggi ha scelto giocatori che possono far male all'avversario: sono contento del ritorno di Alvaro Morata, può darci qualcosa in più nella fase offensiva".