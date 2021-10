La sconfitta interna per 3-0 contro il Manchester United potrebbe costare la panchina a Espirito Santo: la prima scelta del club inglese per sostituirlo è Antonio Conte. Dopo il rifiuto della scorsa estate, questa volta l'allenatore italiano ci sta pensando concretamente e le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo nuovo approdo in Premier League

Ore molto calde in casa Tottenham, dopo la sconfitta interna per 3-0 contro il Manchester United nell'ultimo turno di Premier League. Un ko che dovrebbe costare la panchina a Nuno Espirito Santo, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite e attualmente ottavo in classifica a cinque punti dalla zona Champions League. Se verrà concretizzato il cambio in panchina, ipotesi sempre più probabile con il passare delle ore, la prima scelta per sostituire l'allenatore portoghese è Antonio Conte. C'è stato un nuovo contatto nelle ultime ore dopo gli approcci avuti la scorsa estate, ma questa volta l'ex Inter potrebbe accettare l'offerta, animato dalla voglia di rientrare in panchina dopo un periodo di stop. Si tratta infatti di un ritorno di fiamma da parte del club londinese, che già la scorsa estate aveva provato a portare Conte sulla propria panchina, salvo poi scegliere (dopo una lunga ricerca) Espirito Santo.