Da una parte il campo, con la Fiorentina che sta facendo un'ottima prima parte di stagione, dall'altra il mercato, con il mancato rinnovo di contratto con Dusan Vlahovic che apre le porte a un possibile addio a gennaio per l'attaccante serbo. In questo senso, la Fiorentina ha avuto dei contatti nelle ultime ore con l'Arsenal, deciso a portare il classe 2000 in Premier League. La prima richiesta da parte del club viola si aggira intorno agli 80 milioni di euro, con i Gunners che sarebbero anche disposti ad arrivare a quella cifra attraverso il raggiungimento di determinati bonus da inserire nel contratto del calciatore.

Raggiunta una prima intesa tra Arsenal e Fiorentina approfondimento Bomber del 2021: Vlahovic sale sul podio Per quanto riguarda i club, dunque, l'intesa si può trovare facilmente, vista la volontà reciproca di portare a termine l'operazione: l'Arsenal per assicurarsi un talento così importante e anticipare la concorrenza in vista dell'estate e la Fiorentina per monetizzare dalla cessione di Vlahovic e non correre il rischio (che in caso di mancata cessione a gennaio diventerebbe ceretzza) di perderlo a parametro zero al termine della stagione.

I dubbi di Vlahovic: il calciatore prende tempo leggi anche Italiano: "Con la Juve serve partita perfetta" Se tra i club non ci dovrebbero essere problemi, qualche complicazione in più sta sorgendo riguardo alla volontà del calciatore. L'Arsenal sta infatti faticando a contattare gli agenti di Vlahovic, segno di come l'entourage dell'attaccante viola voglia prendere tempo e attendere offerte magari ancora più interessanti. Una condizione di stand-by che ovviamente metterebbe in difficoltà la Fiorentina, intenzionata come detto a monetizzare dalla cessione di Vlahovic e non a perderlo a zero alla fine dell'anno.