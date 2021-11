Il presidente Ferrero incontrerà i suoi collaboratori per decidere se esonerare l'allenatore dopo il ko contro il Bologna. Tra i candidati alla panchina due ex Samp: Giampaolo è il favorito, ma c'è anche Beppe Iachini

Sono ore di riflessione in casa Sampdoria dopo la sconfitta (la terza di fila, la quarta nelle ultime cinque partite) contro il Bologna. L'allenatore, Roberto D'Aversa, è in bilico e lunedì sarà una giornata decisiva per il suo futuro. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, rientrerà a Roma e si confronterà con i suoi collaboratori per decidere se esonerare l'allenatore. I numeri, infatti, non premiano la gestione D'Aversa visto che la Sampdoria si trova in zona retrocessione e dopo la sosta sarà impegnata nello scontro diretto con la Salernitana.