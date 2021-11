Cuadrado Magico. Perché uno come il colombiano fa magie in campo e risolve problemi alla Juve e ad Allegri. Una dote che in società conoscono bene, ed è per questo che si lavora da tempo per allungare il suo contratto. La scadenza attuale è giugno 2022, ma entro la fine di questo mese di novembre, si dovrebbe definire il rinnovo. La volontà della società di Andrea Agnelli è questa. Per uno dei giocatori più decisivi della rosa bianconera. Gol importanti, spesso a fine partita, nei minuti di recupero. E’ stato così contro la Fiorentina sabato scorso, fu così nel derby contro il Toro nel 2015-2016 nella vittoria che diede la ripartenza alla stagione più difficile della prima gestione Allegri. E poi in almeno altre 6 occasioni il gol del colombiano è stato fondamentale. Come in Champions League a Lione, nella stagione che avrebbe portato la juve in finale a Cardiff. Gol con molte affinità rispetto a quello contro i viola, per non parlare delle serie contro l’Inter. Partite fondamentali nella corsa scudetto, come la doppietta dell’anno scorso con Pirlo in panchina. Ormai è uno dei senatori bianconeri, jolly utilissimo tra difesa e attacco. Un Cuadrado Magico: dove lo metti, sta. E alla juve, ci resterà ancora per un po’.