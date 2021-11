Lorenzo Insigne e il Napoli , una storia d'amore che dura praticamente da sempre, dalle giovanili al ruolo di capitano con la prima squadra. Oggi la fascia è ancora lì, sul braccio del numero 24, nonostante un contratto in scadenza nel 2022 . C'è una città intera con il fiato sospeso, che spera nel rinnovo, che attende risposte sul futuro del proprio beniamino. In questo momento non c'è un percorso ben delineato che possa portare a una conclusione positiva di questa trattativa. C'è una fase di riflessione in corso, successiva alla prima offerta di rinnovo presentata dal Napoli circa un mese fa. Una proposta che il giocatore, insieme al suo agente Vincenzo Pisacane, sta valutando attentamente, prima di dare una risposta al presidente De Laurentiis e, eventualmente, aprire una nuova fase, quella in cui Lorenzo Insigne porterà al club azzurro le sue richieste, che non sono solo economiche ma anche progettuali

Dal terzino al rinnovo di Ospina: le altre operazioni

Mancano meno di due mesi a gennaio, mese della sessione invernale di calciomercato. Ormai da tempo il Napoli cerca un terzino sinistro. Mario Rui sta facendo bene, c'è Ghoulam che è rientrato dopo il lungo infortunio e il giovane Zanoli che ogni tanto viene schierato da Spalletti. Giuntoli, però, resta vigile, per vedere se a gennaio si presenterà un'occasione in quel ruolo. C'è poi il problema Coppa d'Africa, competizione che per circa un mese toglierà a Spalletti giocatori importanti come Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas: da vedere se il club azzurro accontenterà l'allenatore, regalandogli qualche rinforzo importante. Non solo Insigne, ci sono poi altri giocatori in scadenza. Tra questi Ospina, attualmente portiere titolare del Napoli: la trattativa per il rinnovo è in corso, è arrivata una proposta importante da parte del presidente De Laurentiis. La Lazio e altri club europei sono già alla finestra, pronti eventualmente ad approfittarne in caso di divorzio al termine della stagione.