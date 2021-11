Juve, obiettivi Tchouameni e Witsel a centrocampo

Il black and white friday del centrocampo. Possibili sconti in uscita con la prospettiva di ulteriori rinforzi dopo l’arrivo di Locatelli. Perché là nel cuore del gioco va trovata ancora una fisionomia precisa e le risorse della rosa incidono parecchio sul bilancio, ma molto meno in campo. Il dopo Pjanic si sta prolungando con effetti poco esaltanti: Arthur è appena rientrato dall’intervento alla gamba destra ed è in difficoltà. Così come Ramsey, che pur essendo apprezzato da Allegri non riesce a trovare continuità di condizione. Mentre Rabiot non pare rispondere al meglio alle sollecitazioni dell’allenatore che pure gli sta dando fiducia. Lui e Ramsey sono alla terza stagione a Torino dove sono arrivati a parametro zero, quindi una cessione porterebbe una plusvalenza.

Ecco perché la Juve può seguire la politica del black and white friday: uno sconto sul prezzo del cartellino sarebbe compensato da una riduzione dei costi. I due centrocampisti pesano sul bilancio per 30 milioni di euro lordi a stagione. I contratti scadono per entrambi nel 2023. Una doppia cessione libererebbe risorse da investire a centrocampo. Witsel ha gli stessi parametri di ingaggio e a giugno sarà svincolato. Piace molto ad Allegri e non si può escludere un tentativo con il Dortmund a gennaio nel caso si liberasse un posto in rosa. Diversa la strada che porta al 21 enne francese Tchouameni, legato al Monaco fino al 2024. Talento che fa impazzire mezza Europa, su di lui c’è anche il Real Madrid. Ma per pensare ad operazioni di questo tipo la Juve deve prima cedere. Il black and white friday può essere l’occasione giusta.