Da Ballo-Touré a Faivre: la strategia per gennaio

Chi vuole fortemente i rossoneri è Romain Faivre, centrocampista classe 1998 del Brest che ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport di voler "fare di tutto per andare al Milan". La pista, però, non è concreta come sembra e, al momento, non c'è l'intenzione del club di approfondire questa situazione già per il prossimo mercato di gennaio. Del Milan lo è già, invece, Fodé Ballo-Touré, arrivato in estate dal Monaco. L'esterno sinistro classe 1997 ha già collezionato 9 presenze in stagione, 7 in Serie A e 2 in Champions League. Si è parlato di una possibile cessione in prestito per lui nella prossima sessione di calciomercato, voci che però non hanno trovato conferme. Ballo-Touré, quindi, non dovrebbe partire a gennaio, ma dovrebbe restare in rossonero fino al termine della stagione.