Steven Gerrard è il principale obiettivo dell' Aston Villa per la panchina. Come spiega Sky Sports, l'ex capitano del Liverpool rappresenta la prima scelta dei Villans per prendere il posto di Dean Smith , esonerato dal club di Birmingham dopo le cinque sconfitte consecutive in Premier League e con la squadra al quartultimo posto in classifica. Il club prevede di accelerare le manovre per individuare il nuovo allenatore entro il weekend e Gerrard è il candidato numero uno , favorito sul ct del Belgio Roberto Martinez , in Premier League fino al 2016 sulle panchine di Swansea, Wigan ed Everton.

L'11 dicembre c'è Liverpool-Aston Villa

Smith ha concluso dopo tre anni la sua esperienza alla guida dell'Aston Villa, club che lui stesso aveva riportato nella massima serie, ottenendo anche la salvezza nel primo anno in Premier. Gerrard è molto apprezzato dalla dirigenza dei Villans, in particolare dal Ceo Christian Purslow, amministratore delegato del Liverpool ai tempi in cui Gerrard giocava nei Reds. Unica maglia indossata e rappresentata in Inghilterra, con la fascia di capitano indossata dal 2003 al 2015 (710 partite giocate e 186 gol, con la vittoria della Champions League nel 2005) prima di trasferirsi ai Los Angeles Galaxy fino al ritiro, nel 2016. Ora l'Aston Villa dovrà superare la resistenza dei Glasgow Rangers, club oggi allenato da Gerrard: gli scozzesi negano, spiega Sky Sports, contatti ufficiali in corso per il trasferimento ma la trattativa c'è. In Scozia l'ex centrocampista è reduce dalla straordinaria cavalcata che ha riportato il titolo nazionale ai Rangers dopo 10 anni e quest'anno la sua squadra è prima in classifica, con 9 vittorie nelle prime 13 partite di campionato. In caso di fumata bianca con l'Aston Villa, Gerrard potrebbe esordire in panchina in Premier sabato 20 novembre contro il Brighton. Con l'occhio già alla data dell'11 dicembre, quando ad Anfield si giocherà Liverpool-Aston Villa.