Mertens: "Futuro? Sono molto felice a Napoli"

Dopo aver iniziato la stagione in ritardo a causa di un'operazione alla spalla, Dries Mertens sta provando a trovare maggior spazio nel Napoli di Luciano Spalletti. Per lui 8 presenze in stagione tra campionato ed Europa League, appena due da titolare e un gol segnato su calcio di rigore al Legia Varsavia. Gli azzurri avranno sicuramente bisogno dell'attaccante classe 1987 che, nel frattempo, ha anche ritrovato la Nazionale. Proprio dal ritiro del Belgio, Dries Mertens ha parlato del suo futuro e di un eventuale ritorno in patria: "Nel calcio mai dire mai ma non credo. Sono molto felice a Napoli", le sue parole. L'attaccante belga ha il contratto in scadenza al termine della stagione, la società azzurra ha però un'opzione per il rinnovo automatico per un altro anno.