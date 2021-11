Cambierebbe poco, forse nulla. Eppure, potrebbe essere obbligato. Eh sì, qualcosina da fare già a gennaio. Ma solo per aggiustare, arricchire, riempire l’organico. Il Napoli primo in Italia e nel girone di Europa League, con la miglior difesa d’Europa e un attacco abbondante, potrebbe comunque aver bisogno di un esterno basso. Eventualmente mancino. Anche se meglio ambidestro, o almeno buono per entrambe le fasce. Sono questi i giorni delle ultime riflessioni e verifiche. Anche contabili, di questi tempi tutto è più difficile. Ghoulam (anche in scadenza) sta rientrando ma la tenuta, la qualità delle prestazioni e l’affidabilità va tutta dimostrata. Qualche minuto appena fin qui. Poi gran voglia e lavoro per riprendersi il campo. Mario Rui ormai da troppo è l’unico esterno sinistro vero in organico. Si è adattato Juan Jesus, può spostarsi il giovane Zanoli e anche Di Lorenzo.