Milan, Raiola incontra la dirigenza

Al via la trattativa per rinnovare il contratto di Alessio Romagnoli, in scadenza a giugno del 2022. Da valutare le condizioni e l'offerta del club rossonero. Tra gli assistiti di Raiola c'è anche Zlatan Ibrahimovic

La trattativa per il rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli ha avuto ufficialmente il via. Dopo la cena di mercoledì sera tra il difensore del Milan e il suo agente Mino Raiola in un ristorante del centro, Raiola ha fatto visita giovedì mattina a Casa Milan. Obiettivo dell'incontro, discutere le condizioni del prolungamento del legame contrattuale tra il difensore e il club rossonero, al momento in scadenza a giugno del 2022 .

Rinnovo Romagnoli: i numeri del difensore in rossonero

L'incontro di giovedì rappresenta il punto di partenza di un dialogo ufficiale tra le parti per sondare le condizioni del rinnovo di contratto di Romagnoli. Il difensore non è più un titolare inamovibile dall'arrivo in squadra di Fikayo Tomori nello scorso gennaio ma in questa stagione ha giocato 11 partite, 3 in Champions League (2 da titolare) e 8 in Serie A, di cui 6 dal primo minuto e con fascia da capitano al braccio. A Milano dall'estate 2015 dopo le esperienze con Roma e Sampdoria, Romagnoli ha totalizzato con il club rossonero 232 presenze in tutte le competizioni, con 9 reti e 2 assist. Con la visita di Raiola - procuratore tra gli altri di Zlatan Ibrahimovic - a Casa Milan è ufficialmente iniziata la trattativa per provare a prolungare il contratto tra il difensore classe 1995 e i rossoneri.