Il difensore serbo era rientrato a Firenze dopo l'infortunio rimediato in nazionale: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Non sarà a disposizione per la sfida di sabato alle 20.45 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) contro il Milan. Emergenza in difesa per Italiano, che dovrà fare a meno anche degli squalificati Martinez Quarta e Milenkovic

I numeri del Nastasic 2.0 a Firenze

Non è stato sin qui un ritorno fortunato quello di Nastasic, che ha firmato con la Fiorentina in estate dopo l'esperienza in viola della stagione 2011/12, chiusa con 29 presenze e 2 reti, prima della cessione al Manchester City per circa 15 milioni di euro più il cartellino di Stefan Savic. Il 28enne serbo è tornato in Italia dopo cinque stagioni allo Schalke 04 e sin qui ha totalizzato in campionato solo tre presenze, di cui una da titolare il 21 settembre nel ko per 1-2 contro l'Inter.